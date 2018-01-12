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Главная » Деньги » Цены на продукты бьют рекорды

Цены на продукты бьют рекорды

Цены на продукты бьют рекорды
niamka.com

Стоимость продовольствия растет во всем мире

12.01.18 508
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Мировые цены на продовольствие в 2017 году достигли трехлетнего максимума, несмотря на снижение в декабре, констатирует Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (ФАО).

Впрочем, в более долгосрочной перспективе в ФАО ждут замедления роста цен на продовольствие: спрос в Китае, ранее толкавший цены вверх, достиг максимума, а новых драйверов пока не появилось, передает "Коммерсант". 

Среднее значение индекса продовольственных цен ФАО (он рассчитывается на основе средних значений индексов международных цен на пять товарных групп продовольствия) в 2017 году составило 174,6 пункта — это на 8,2% выше, чем годом ранее, а также максимум с 2014 года. В то же время в 2017 году индекс не дотянул 24% до рекордных показателей 2011 года (почти 230 пунктов). 

Минимумы индекса пришлись на апрель и декабрь (168,9 и 169,8 пункта соответственно), максимумы — на июль и сентябрь (179 и 178,6 пункта). Среднее значение индекса зерновых цен год к году выросло на 3,2% и достигло 151,6 пункта, однако это по-прежнему на 37% ниже рекордного уровня 2011 года (240,9 пункта). Индекс цен на мясо за год вырос на 9%, до отметки 170 пунктов, что на 4,7% ниже среднего показателя в 2012–2016 годах. 

Быстрее всего в 2017 году росли цены на баранину, свинина, птица и говядина подорожали умеренно. Самый резкий рост продемонстрировали цены на молочную продукцию: среднегодовое значение индекса подскочило на 31,5% по сравнению с 2016 годом, до 202,2 пункта. Больше всего подорожало сливочное масло, цены на сыры и цельное сухое молоко подросли в меньшей степени, а на обезжиренное сухое молоко — остались на прежнем уровне. Сахар по итогам года, напротив, сильно подешевел благодаря рекордному урожаю в Бразилии, остающейся крупнейшим производителем сырья в мире, а также расширению производства в Индии и Таиланде, отмечают в ФАО. 

В результате среднегодовое значение индекса цен на сахар сократилось до 227,3 пункта — падение год к году составило 11,2%, а по сравнению с рекордным уровнем 2011 года — 38%. ФАО также повысило свой прогноз по мировому производству зерна в 2017 году до 2,63 млрд тонн — на 0,6% выше уровня прошлого года. 

В целом в сезоне 2017/18 года производство зерна должно достичь рекордного уровня 3,33 млрд тонн, а потребление — 2,6 млрд тонн, что на 1,2% больше, чем в прошлом периоде. Запасы зерновых также продолжат расти и достигнут наивысшего показателя с сезона 2001/02 года, составив 726 млн тонн, ожидают в ФАО. 

Как отмечалось в прошлогоднем сельскохозяйственном прогнозе ОЭСР—ФАО на 2017–2026 годы, в ближайшее десятилетие цены на сельхозпродукцию останутся на низком уровне из-за замедлившегося роста потребления. Для большинства сырьевых групп, включая зерновые, мясо, рыбу и растительные масла, потребление будет расти почти вдвое медленнее, поскольку основные факторы роста — повышение уровня потребления в Китае и расширение производства биотоплива — достигли своих пределов, а появления новых пока не предвидится.

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