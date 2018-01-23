Все статьиВсе новостиВсе мнения
Страна
Мир
Красивая странаРейтинги фокуса
Меню ГлавнаяВсе новостиВсе статьиСтранаДеньгиМирОбщество
Стиль жизни
Стиль жизниСпортКультураТехнологииАвто
Мнения
Рейтинги
РейтингиЛюдиКомпании
Красивая странаСпецтемыСтроители новой страны
Журнал
Журнал2018201720162015201420132012201120102009200820072006
Презентации и спецпроектыUkrainian Fashion WeekДлинный фокусАвторыАрхивариус
Еще
Все новостиВсе статьиРейтингиКрасивая странаСпецтемыСтроители новой страныПрезентации и спецпроектыUkrainian Fashion WeekДлинный фокусАвторыАрхивариус
Главная » Деньги » Бег на месте. Андерс Аслунд о неповоротливости украинской экономики
Бег на месте. Андерс Аслунд о неповоротливости украинской экономики
Фото: pinchukfund.org

Бег на месте. Андерс Аслунд о неповоротливости украинской экономики

Андерс Аслунд — старший научный сотрудник Атлантического совета в Вашингтоне, адъюнкт-профессор Джорджтаунского университета — о причинах медленного роста украинской экономики и мировых трендах

Мария Бабенко - 23.01.18 2033
400

Вопреки ожиданиям 2017-й так и не стал годом взлёта экономики Украины по двум причинам. С одной стороны, на ситуацию повлияла блокада оккупированного Донбасса, с другой — неудачная судебная реформа и, как следствие, отсутствие в Украине защиты права собственности. Это помешало Минфину и Национальному банку проводить макроэкономическую политику. Экономический рост в 2017 году был минимальным, на уровне 2%. В 2018-м он вряд ли будет намного выше, поэтому прогнозы о 3% роста ВВП звучат правдоподобно.

Украинская экономика должна достичь темпов роста в 6–8% в год. Вместо этого Украина конкурирует с Молдовой за место самой бедной страны в Европе. Если в 2007 году ВВП Украины в долларах США был на 160% больше, чем в Молдове, то сейчас разрыв сократился до 8%. А согласно статистике МВФ, экономика Молдовы растёт на 4% в год.

"Экономический рост в 2017 году был минимальным, на уровне 2%. В 2018-м он вряд ли будет намного выше, поэтому прогнозы о 3% роста ВВП звучат правдоподобно"

Украина должна иметь инвестиционный коэффициент в 25–30% ВВП. Но в 2017-м валовые инвестиции упали со здоровых 24% ВВП во II квартале до жалких 16% ВВП в III квартале. Это произошло потому, что инвесторы поняли: в стране ничего не делается для защиты имущественных прав.

Первым шагом должно стать создание независимого антикоррупционного суда. В долгосрочной перспективе судебную реформу нужно преобразовать так, чтобы минимизировать вмешательство в работу судов коррумпированных органов. Без защиты права собственности инвестиции в украинскую экономику будут по-прежнему низкими, и, как следствие, экономический рост окажется недостаточным.

Рост мировой экономики в 2017 году оказался самым высоким с 2008 года и составил 3,6%. Даже высокоразвитый Европейский союз показал лучшую динамику, чем Украина. В 2018 году ожидается несколько более высокий глобальный рост, чем в 2017-м, но вопрос в том, сможет ли Украина извлечь выгоду из широкого внешнего спроса.

У России сегодня мало влияния на экономику Украины, поскольку торговля Украины с Россией упала на три четверти. То есть Россия уже нанесла Украине ущерб, который могла нанести.

Украинские власти больше сосредоточены на президентских выборах, намеченных на май 2019 года, чем на содействии значимому экономическому развитию. Ни Международный валютный фонд, ни Европейский союз, похоже, не ожидают, что Украина до конца избирательной кампании выполнит условия, необходимые для дальнейшего финансирования.

В число важных для МВФ усло­вий входит создание рынка сельскохозяйственных земель, принятие закона о приватизации, усовершенствование пенсионной реформы и корректиров­ка цен на газ до уровня рыночных. Правительства западных стран настаивают на выполнении двух существенных политических требований: на введении чисто про­порцио­нальных парламентских выборов и отмене правового иммунитета депутатов, поскольку сейчас вместе с правоохранительными органами украинский парламент является гнездом коррупции.

4
Делятся
Google+
Show
Show
Теги: , , ,
Читайте по теме
Украина переходит на трехлетнее планирование экономики, – МинфинНе злите Брюссель. Хьюг Мингарелли о евроинтеграции и войне против НАБУДанилюк: Нет реформ – нет помощи МВФ

Читайте также на focus.ua

Топ-10
  1. Закон о Донбассе. Как красиво взмахнуть шашкой, чтобы не навредить противнику и самому не пораниться 25033
  2. Посмотрите, а? Почему мы не хотим знать то, что знает Google 55459
  3. После начала войны c Россией моя русская половина издохла, — Владимир Яськов 8626
  4. Вне клетки. Почему в Украине должны исчезнуть детские интернаты 2333
  5. Спецназ и медведи. Что на Маланку делали разбойники и пограничники на границе Украины и Румынии 4222
  6. Первая украинско-советская. Как 100 лет назад Россия объявила войну Украине 5573
  7. Севастополь. Город, который спас 4874
  8. Корь наступает. Вспышка или эпидемия 4477
  9. Причины большой нелюбви. Пять вещей, из-за которых вы не нравитесь окружающим 19843
  10. Ускользнуть от маразма. Лучшие сериалы января 8849
  1. Это полный провал. Фильмы и сериалы, не выдержавшие тест на толерантность 24381 / 34141
  2. Не злите Брюссель. Хьюг Мингарелли о евроинтеграции и войне против НАБУ 6232 / 6951
  3. Слово Порошенко. Что уже успел пообещать президент в 2018-м 4215 / 4673
  4. Ускользнуть от маразма. Лучшие сериалы января 2998 / 8849
  5. Мийте руки. Носіть шапочку із фольги 2261 / 6028
  6. Украине нужны миллиарды на восстановление военной техники из Крыма 2227 / 2545
  7. В Киеве снова обвалилась часть путепровода 2180 / 2469
  8. Сестра Сенцова. Наталья Каплан о брате, слежке ФСБ и играх политиков 1653 / 2365
  9. Москва отреагировала на признание РФ в Украине агрессором 1249 / 180251
  10. Визовый режим для украинцев могут упростить еще 20 стран, – Климкин 1210 / 1498
  1. Не злите Брюссель. Хьюг Мингарелли о евроинтеграции и войне против НАБУ 32 / 6951
  2. Слово Порошенко. Что уже успел пообещать президент в 2018-м 30 / 4673
  3. Это полный провал. Фильмы и сериалы, не выдержавшие тест на толерантность 24 / 34141
  4. Мийте руки. Носіть шапочку із фольги 20 / 6028
  5. Сестра Сенцова. Наталья Каплан о брате, слежке ФСБ и играх политиков 15 / 2365
  6. Олимпиадное дело. Как стать звездой интеллектуального спорта 12 / 2041
  7. Украина переходит на трехлетнее планирование экономики, – Минфин 10 / 1337
  8. Закон о Донбассе. Как красиво взмахнуть шашкой, чтобы не навредить противнику и самому не пораниться 6 / 25033
  9. Ускользнуть от маразма. Лучшие сериалы января 5 / 8849
  10. Бег на месте. Андерс Аслунд о неповоротливости украинской экономики 4 / 2033
Подписка на фокус
Наши ленты
ФОКУС КАК ОН ЕСТЬ
RSS Подписка на печатный номер Контакты

ФОКУС, 2008 – 2017.
Все права на материалы, опубликованные на данном ресурсе, принадлежат ООО "ФОКУС МЕДИА". Какое-либо использование материалов без письменного разрешения ООО "ФОКУС МЕДИА" - запрещено. При использовании материалов с данного ресурса гиперссылка www.focus.ua обязательна.

Данный ресурс — для пользователей возрастом от 18 лет и старше.

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство ИнА "Українські Новини", в каком-либо виде строго запрещены.

Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

Материалы с плашками "Р", "Новости партнеров", "Новости компаний", "Новости партий", "Инновации", "Позиция", "Спецпроект при поддержке" публикуются на коммерческой основе.

Ukr.net — новости со всей Украины.