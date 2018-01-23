Бег на месте. Андерс Аслунд о неповоротливости украинской экономики

Вопреки ожиданиям 2017-й так и не стал годом взлёта экономики Украины по двум причинам. С одной стороны, на ситуацию повлияла блокада оккупированного Донбасса, с другой — неудачная судебная реформа и, как следствие, отсутствие в Украине защиты права собственности. Это помешало Минфину и Национальному банку проводить макроэкономическую политику. Экономический рост в 2017 году был минимальным, на уровне 2%. В 2018-м он вряд ли будет намного выше, поэтому прогнозы о 3% роста ВВП звучат правдоподобно.

Украинская экономика должна достичь темпов роста в 6–8% в год. Вместо этого Украина конкурирует с Молдовой за место самой бедной страны в Европе. Если в 2007 году ВВП Украины в долларах США был на 160% больше, чем в Молдове, то сейчас разрыв сократился до 8%. А согласно статистике МВФ, экономика Молдовы растёт на 4% в год.

"Экономический рост в 2017 году был минимальным, на уровне 2%. В 2018-м он вряд ли будет намного выше, поэтому прогнозы о 3% роста ВВП звучат правдоподобно"

Украина должна иметь инвестиционный коэффициент в 25–30% ВВП. Но в 2017-м валовые инвестиции упали со здоровых 24% ВВП во II квартале до жалких 16% ВВП в III квартале. Это произошло потому, что инвесторы поняли: в стране ничего не делается для защиты имущественных прав.

Первым шагом должно стать создание независимого антикоррупционного суда. В долгосрочной перспективе судебную реформу нужно преобразовать так, чтобы минимизировать вмешательство в работу судов коррумпированных органов. Без защиты права собственности инвестиции в украинскую экономику будут по-прежнему низкими, и, как следствие, экономический рост окажется недостаточным.

Рост мировой экономики в 2017 году оказался самым высоким с 2008 года и составил 3,6%. Даже высокоразвитый Европейский союз показал лучшую динамику, чем Украина. В 2018 году ожидается несколько более высокий глобальный рост, чем в 2017-м, но вопрос в том, сможет ли Украина извлечь выгоду из широкого внешнего спроса.

У России сегодня мало влияния на экономику Украины, поскольку торговля Украины с Россией упала на три четверти. То есть Россия уже нанесла Украине ущерб, который могла нанести.

Украинские власти больше сосредоточены на президентских выборах, намеченных на май 2019 года, чем на содействии значимому экономическому развитию. Ни Международный валютный фонд, ни Европейский союз, похоже, не ожидают, что Украина до конца избирательной кампании выполнит условия, необходимые для дальнейшего финансирования.

В число важных для МВФ усло­вий входит создание рынка сельскохозяйственных земель, принятие закона о приватизации, усовершенствование пенсионной реформы и корректиров­ка цен на газ до уровня рыночных. Правительства западных стран настаивают на выполнении двух существенных политических требований: на введении чисто про­порцио­нальных парламентских выборов и отмене правового иммунитета депутатов, поскольку сейчас вместе с правоохранительными органами украинский парламент является гнездом коррупции.