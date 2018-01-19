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Главная » Деньги » Судьба моратория. Тарас Качка о рынке земли в Украине
Судьба моратория. Тарас Качка о рынке земли в Украине
Фото: 5.ua

Судьба моратория. Тарас Качка о рынке земли в Украине

Заместитель исполнительного директора фонда "Відродження" Тарас Качка о том, что мораторий — это самое глупое решение из всех возможных по рынку земли

Ольга Прядко - 19.01.18 279
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Аграрии морально не готовы к открытию рынка земли. Большинство из них, проделав расчёты, знают, что при нормальном рынке земли они выигрывают. Но эмоционально сельхозпроизводители всё ещё сомневаются. В аграрной сфере существует сильная инерция в принятии решений, хотя по тону дискуссий в Комитете ВР по вопросам аграрной политики и земельных отношений видно, что уже мало кто понимает, зачем защищать мораторий. Так что пока аграрии ограничивают сами себя.

Лобби за продление моратория становится слабее. В Раде всё меньше голосов за продление моратория. Всё больше депутатов понимают, что мораторий — это самое глупое решение из всех возможных по рынку земли.

"В Раде всё меньше голосов за продление моратория. Всё больше депутатов понимают, что мораторий — это самое глупое решение из всех возможных"

Отсутствие нормального кадастра — не причина продлевать мораторий. Именно продление моратория на продажу земли даёт почву для мошеннических схем присвоения земли. Во многом это стало причиной рейдерских скандалов. Неработающий кадастр лишь осложнил ситуацию. Создание нормальной регуляторной политики на земельном рынке не зависит от моратория. А вот каждый день отсутствия полноценного кадастра — это минус для правительства.

По поводу скупки земли крупными агрохолдингами. Само словосочетание "крупный агрохолдинг" означает, что эти структуры якобы уже владеют сотнями тысяч гектаров. Сейчас, при моратории. На самом деле эта земля в большинстве случаев находится в долгосрочной аренде. При открытии рынка с/х земли мелкий фермер сможет "откусывать" маленькие куски от огромных земельных банков агрохолдингов. Купить 100 гектаров намного дешевле, чем 100 тыс. Рынок земли — это возможность купить землю полностью и навсегда. Не взять в аренду у государства, местной громады или у других людей. Крупные агрохолдинги и так защищают свои права, открытый же рынок с/х земли станет защитой именно для малого фермера.

Плохо работающая судебная система может стать фактором риска, если мораторий сохранится. Из-за моратория рынок с/х земли использует сложные юридические механизмы квазисобственности на землю — долгосрочную аренду, смену собственника через смену корпоративных прав арендодателя земли и так далее. Именно эти "юридические костыли" провоцируют злоупотребления через судебную систему. Чем проще будет оборот земли, тем сложнее злоупотреблять, тем легче защищать своё право даже в условиях слабой судебной системы. Тем более что судебная реформа медленно, но всё-таки движется и качество правосудия должно становиться лучше.

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