НБУ выясняет, кто является получателем дивидендных долларов из Украины

Регулятор поручил банкам собрать у клиентов информацию по репатриации дивидендов и до 22 января предоставить сведения

Нацбанк хочет узнать, сколько иностранцы купили валюты на межбанке — под дивиденды для дальнейшего вывода за границу своим материнским структурам.

Регулятор поручил банкам собрать у клиентов информацию по репатриации дивидендов и до 22 января предоставить сведения в НБУ.

Об этом говорится в телеграмме центробанка №40-0006/1659, оказавшейся в распоряжении UBR.ua. Ее подписал заместитель председателя Нацбанка Олег Чурий.

Чиновникам нужны данные за все периоды: до 2013 г. включительно, а затем по каждому году в отдельности — за 2014-й, за 2015-й, за 2016-й и за 2017-й.

Причем, не всех клиентов вместе, а по каждому в отдельности с указанием названия компании и имени человека.

Напомним, НБУ разрешит бизнесу выводить дивиденды за границу в начале следующего года.