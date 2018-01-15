НБУ выясняет, кто является получателем дивидендных долларов из Украины

Нацбанк хочет узнать, сколько иностранцы купили валюты на межбанке — под дивиденды для дальнейшего вывода за границу своим материнским структурам.
Регулятор поручил банкам собрать у клиентов информацию по репатриации дивидендов и до 22 января предоставить сведения в НБУ.
Об этом говорится в телеграмме центробанка №40-0006/1659, оказавшейся в распоряжении UBR.ua. Ее подписал заместитель председателя Нацбанка Олег Чурий.
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Чиновникам нужны данные за все периоды: до 2013 г. включительно, а затем по каждому году в отдельности — за 2014-й, за 2015-й, за 2016-й и за 2017-й.
Причем, не всех клиентов вместе, а по каждому в отдельности с указанием названия компании и имени человека.
Напомним, НБУ разрешит бизнесу выводить дивиденды за границу в начале следующего года.