Аэропорт "Борисполь" оштрафуют на 13 млн гривен

Киевский апелляционный хозяйственный суд разрешил Антимонопольному комитету оштрафовать аэропорт "Борисполь" на 12,7 млн гривен. Согласно решению суда, отклонено жалобу аэропорта на решение Хозяйственного суда от 4 июля 2017 года об отмене штрафа.
Об этом в Facebook сообщила госуполномоченнный АМКУ Агия Загребельская.
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"Сегодня Киевский апелляционный хозяйственный суд принял решение об отказе в удовлетворении жалобы Государственного предприятия “Международный аэропорт “Борисполь” на решение Хозяйственного суда города Киева от 04.07.2017, которым было отказано в удовлетворении иска ГП “МА “Борисполь” в Антимонопольный комитет Украины об отмене решения о наложении штрафа в размере 12780354 грн", - сообщила она.