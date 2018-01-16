Об этом проинформировала на брифинге во вторник, 16 января, замглавы НБУ Екатерина Рожкова.

"Сейчас Нацбанк проводит ряд встреч, целью которых является ознакомление основных стейкхолдеров с результатами форенсик-аудита. Уже представлены результаты генпрокурору, международным партнерам и организациям, послам, другим коллегам из государственных структур, аналитическим и экспертным кругам. Мы уверены, что результаты расследования помогут довести до конца кейс ПриватБанка, как первый в нашей стране кейс такого масштабного финансового расследования и восстановления справедливости для украинцев, а также возврата утраченных государством средств", - отметила Рожкова.

"Доказано, что из банка выводились средства вкладчиков. Существуют четкие доказательства того, что кредиты, которые предоставлялись компаниям, связанным с бывшими акционерами, использовались для приобретения активов и финансирования бизнеса в пределах Украины и за границей в пользу бывших бенефициаров и групп аффилированных с ними лиц. Второе: в банке происходило сокрытие источников происхождения средств. Механизмы, которые использовались для маскировки источников и реального назначения кредитов, имеют характерные черты скоординированной схемы отмывания денежных средств. Третье: в ПриватБанке существовал "банк внутри банка" – центральным элементом организованной махинации с кредитным портфелем и выведением средств была теневая банковская структура внутри ПриватБанка", – рассказала замглавы НБУ.