В меню появилось бюджетное блюдо - салат из моркови и сельдерея за 10, 25 грн

Стали известны цены-2018 в столовой Верховной Рады, где депутатам предлагают различные блюда: от салата из моркови за 10 гривен до филе осетра почти за 300 гривен и семги за 154 гривны, но по сравнению с прошлым годом цены слегка подросли.

Меню-2018 опубликовал "Апостроф".

Общая тенденция - инфляция коснулась и народных депутатов, цены выросли на все блюда, но совсем немного, в районе одной гривны.

Так, выросло в цене ранее самое дешевое блюдо в ассортименте - квашеная капуста с клюквой на 85 копеек с 15,38 грн до 16,23 грн.

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В меню появилось более бюджетное блюдо - салат из моркови и сельдерея за 10, 25 грн.

Цена на самое дороге блюдо - осетрину, тоже подросла в цене, но чуть-чуть. Если в ноябре 2017 года порция стоила 285,18 грн, то 16 января - 285,28 гривен.

Также поменялся ассортимент - например, исчезли блюда из сезонных баклажанов, запеченные яблоки, вареные куры.

Напомним, Нацбанк подсчитал, что больше всего подорожало и подешевело в прошлом году.