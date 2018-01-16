Ощадбанк в прошлом году закрыл 443 своих отделения

В 2017 году банки Украины сократили количество действующих структурных подразделений на 827 – до 9,489 тыс. по состоянию на 1 января 2018 года.

Об этом свидетельствуют данные на сайте Национального банка Украины.

Среди работающих украинских банков наибольшее количество отделений за год закрыли Ощадбанк - 443, а также УкрСиббанк - 53, Правекс-Банк - 45 и Укрсоцбанк - 32.

В 2016 году украинские банки сократили количество отделений на 1,6 тыс. – до 10,3 тыс. по состоянию на 1 января 2017 года.

Напомним, НБУ сообщил, какие банки нарушили нормативы регулятора.