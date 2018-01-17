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Главная » Деньги » В апреле газ для населения может подорожать на 8%, - СМИ

В апреле газ для населения может подорожать на 8%, - СМИ

В апреле газ для населения может подорожать на 8%, - СМИ
Фото: УНИАН

Кабмин собирается пересмотреть методику определения цены голубого топлива

17.01.18 84
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Правительство планирует изменить методику определения цены газа для населения с апреля 2018, в результате чего голубое топливо может подорожать на 8%. Соответствующий проект постановления подготовлен Министерством энергетики и угольной промышленности, передают Українські Новини.

Согласно документу, с 1 апреля предлагается полностью отойти от действующего  принципа определения цены газа для населения и пересмотра ее каждые 6 месяцев в зависимости от цены импортного паритета.

Специальные обязательства на субъекты рынка природного газа для обеспечения общественных интересов в процессе функционирования рынка природного газа будут возлагаться на период  2018-2021 годов. Цена газа будет определяться на год – с 1 апреля 2018 года по 1 апреля 2019 года и так далее. Она будет формироваться как среднеарифметическая цена импортного газа на немецком газовом хабе без учета стоимости транзита до границы Украины за 6 месяцев предыдущего года и переводится в гривну по курсу, действующему на период закупки.

По данным издания, по такой методике с 1 апреля 2018 года цена газа для населения может увеличиться на 8,3% - с 4942 грн за тыс. кубометров до 5352 грн и действовать она будет до 1 апреля 2019 года.

Напомним, Украина выкачает газ из разведанных месторождений за 22 года.

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