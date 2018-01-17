ГПУ направила на экспертизу материалы проверки компании Гонтаревой

Генеральная прокуратура Украины направила на экспертизу материалы проверки причастности брокерской компании ICU (с 2007 по 2014 год ею руководила Валерия Гонтарева) и сотрудников украинских банков к покупке государственных облигаций за "грязные" деньги экс-президента Украины Виктора Януковича.

Об этом сообщил генеральный прокурор Украины Юрий Луценко в ходе заседания Комитета Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности и обороны, пишут ряд СМИ.

"Мы ищем истину, и поэтому направили материалы проверки в экспертное учреждение, которое единственное может дать нам объективный ответ, под уголовную ответственность эксперта, были ли в действиях брокера или сотрудников банков нарушения действующего законодательства", - сказал Луценко.

"Мы ждем ответа экспертизы, и по ее результатам будет принято решение либо о закрытии эпизода относительно ответственности сотрудников банков и брокерской компании ICU, либо о предъявлении им подозрения", - добавил генпрокурор.

Луценко отметил, что в ходе расследования (еще до выхода материала "Аль-Джазиры") изучалась роль компании ICU и банковских сотрудников в оформлении покупки за "грязные" деньги гособлигаций. Следствие допросило сотрудников Национального банка, Ощадбанка и ICU. Еще весной прошлого года ГПУ заказала проверку действий ICU со стороны Государственной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку, которая не нашла в действиях брокера нарушений действующего законодательства.

Ранее ГПУ прокомментировала материал Al Jazeera о конфискации $1,5 млрд Януковича.

10 января катарский телеканал Al Jazeera опубликовал полный текст приговора Краматорского районного суда Аркадию Кашкину, в рамках которого у окружения Виктора Януковича конфисковали 1,5 млрд долларов.

В документе говорится, что сделки по покупке государственных облигаций окружением Януковича проводились через группу ICU (с 2007 по 2014 год группой руководила Валерия Гонтарева), обслуживавшую также и интересы нынешнего президента страны Петра Порошенко. В то же время в материале приводятся комментарии группы, что в этих транзакциях она выступала исключительно в роли агента.