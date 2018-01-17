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Главная » Деньги » Мировой криптостолицей признан Нью-Йорк

Мировой криптостолицей признан Нью-Йорк

Мировой криптостолицей признан Нью-Йорк
Фото: Pixabay

Рейтинг был составлен с помощью искусственного интеллекта

17.01.18 235
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В 2017 году мировой столицей криптовалют признали Нью-Йорк (США).

В тройку городов-лидеров, оказывающих влияние на развитие "цифровых монет", также вошли Куала-Лумпур (Малайзия) и Сингапур.

Соответствующие исследования, на которые ссылаются мировые СМИ, провели в Международной децентрализованной ассоциации криптовалюты и блокчейна (IDACB). 

В рейтинг "криптостолиц" также вошли Лос-Анджелес (США), Дубай (ОАЭ), Джакарта (Индонезия), Гонконг (Китай), Сидней (Австралия) и Дели (Индия).

Сам рейтинг был составлен с помощью искусственного интеллекта, который проанализировал более 10 миллиардов источников за 2017 год и их влияние на цены на криптовалюту.

В рейтинг "крипто-стран" вошли США, Индия, Малайзия, Нигерия, Австралия, Канада, Индонезия, Сингапур, ОАЭ.

По словам экспертов, государственные регуляторы этих стран не приняли окончательного решения по легализации криптовалюты, однако создали условия для ведения торгов на криптобиржах, майнинга и проведения ICO внутри страны.

Напомним, потребности майнеров в электроэнергии могут сравняться с потреблением электричества Аргентиной.

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