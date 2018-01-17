Гособоронзаказ в Украине составит 21,3 млрд гривен

Об этом проинформировали в пресс-службе СНБО.

Приоритетными направлениями оборонного заказа в 2018 году должны стать: обеспечение ВСУ современной ракетной и бронетанковой техникой; средствами радиоэлектронной борьбы, противовоздушной обороны; беспилотными авиационными комплексами, антиснайперскими системами и др.

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"Наш ОПК (оборонно-промышленный комплекс) уже способен обеспечить выполнение сложных и масштабных программ", - отметил секретарь СНБО Александр Турчинов, уточнив, что в текущем году запланировано увеличение финансирования оборонзаказа до уровня 21,3 млрд гривен, что на 37 % больше, чем в 2017 году.

По словам Турчинова, нужно предпринять все возможные меры для того, чтобы "каждая гривна работала на повышение уровня оснащения украинского войска новейшими образцами вооружения и военной техники".

В пресс-службе уточнили, что по результатам выполнения гособоронзаказа в 2017 году в ВСУ поставлено почти 2,5 тыс. образцов вооружения, военной техники и специальных изделий, а также более 27 тыс. ракет и боеприпасов.