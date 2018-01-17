Украинка будет получать $172 тысячи до конца жизни

46-летняя украинка, проживающая в городке Эджвотер (штат Нью-Джерси), выиграла $5 миллионов в лотерею после того, как ей продали неправильный билет

Об этом пишет Голос Америки.

Оксана Захарова, мама двоих детей, делала покупки в Манхэттене и решила приобрести нью-йоркский лотерейный билет, который нужно стереть, чтобы увидеть выигрыш, на сумму 1 доллар.

Продавец случайно вручил ей билет на сумму $10, который обещает до $5 тысяч в неделю на протяжении остальной жизни победителя.

"Когда продавец вручил мне неправильный билет, я чувствовала себя плохо, поэтому решила просто взять и купить его. Я вообще использовала билет как закладку в течение нескольких недель, прежде чем решила стереть его", – рассказала она.

Когда Оксана в конце концов сделала это, она была настроена скептически: "Я никогда ничего не выигрываю. Я была уверена, что билет поддельный. Пока меня не привели в офис, я не знала, что это действительно случилось".

В течение следующих 19 лет Захарова будет получать годовые выплаты в размере $260 тысяч (чистыми $172 тысяч) и одну дополнительную выплату в размере $60 тысяч (чистыми $39 тысяч). Потом она будет получать ежегодную чистую выплату размером $172 тысячи до конца своей жизни.

Напомним, Ляшко выиграл полмиллиона гривен в лотерею.