Банкиры обещают откатить курса доллара назад

Но сначала еще немного поднять

В четверг, 18 января безналичный курс доллара вырос на 5,5 копеек, и зафиксировался к вечеру в рамках 28,7750-28,7850 грн./$. На наличном рынке доллар пробил потолок в 29 грн./$. Банкиры прогнозируют небольшой рост курса доллара, но обещают откатить его назад.

Об этом сообщил UBR.ua.

Экспортеры жадничают и продают все меньше доллара: объем торгов сократился со вчерашних $390,28 млн. до $363,90 млн. И потому остро ощущается валютный дефицит.

"Начало периода возмещения НДС (крупных гривневых вливаний — Прим.Ред.) провоцирует экспортеров к минимальной активности, при этом растущий тренд доллара максимально активизирует покупателей", — объяснил логику крупного бизнеса директор казначейства Банка Кредит Днепр Олег Куринной.

Еще проще объяснить главную мотивацию крупного бизнеса: он придерживает продажу заработанных долларов в ожидании нового курса для межбанка — 29,0 грн./$. Мало кто хочет конвертироваться дешевле. Потому валютный курс и прибавляет ежедневно по 5-7 копеек.

"Открылся рынок сегодня на уровне 28,70-28,73 грн./$, но уже ближе к 10:15 котировки достигли 28,73-28,77 грн./$. А с выходом на торги большего числа банков к 11 часам вообще поднялись к 28,77-28,80 грн./$. После чего на рынок вышел Нацбанк в форме запроса наилучшего курса, и частично удовлетворил спрос на доллар. Вторая половина дня началась в рамках 28,78-28,82 грн./$, а последний откат произошел ближе к вечеру", — рассказал директор департамента казначейства Пиреус Банка Игорь Якобчук.

Нацбанк больше не разбрасывается долларом из золотовалютных резервов: 18 января продал по лучшему курсу лишь $15 млн. Для сравнения: 17 числа он выбросил на межбанк на тех же условиях $21 млн., а 16-го — $46 млн.

Чиновники уже и думать забыли о таком формате продаж, как валютный аукцион, и делают ставку лишь на 20-ку выбранных банков. Возможно это связано с внедрением нового инструмента для сделок в системе Bloomberg для маркет-мейкеров межбанка, который вчера презентовали главным валютчикам страны. А может есть и другие объяснения. Ситуация прояснится после фактического запуска нового механизма.

Пока же межбанк привыкает жить в режиме тотального валютного дефицита и регулярно поднимать курс доллара. Продавцов СКВ становится все меньше. Сегодня из их числа выделяли УкрСиббанк, ПУМБ, Укрэксимбанк и Райффайзен Банк Аваль, а из продавцов — Креди Агриколь Банк и Ситибанк.

В спину межбанку продолжает дышать наличный ценник. "Наличный рынок ведет себя симметрично и продолжает сохранять минимальный разрыв с межбанком: его котировки выросли с утренних 28,67-28,75 грн./$ до 28,76-28,80 грн./$. к середине дня", — рассказал Олег Куринной.

Максимальная цена продажи доллара людям на наличном рынке не изменилась — 29,0 грн./$. Сегодня ее поставил не только харьковский "Грант", но и системный ПУМБ. При этом минимальный курс подрос со вчерашних 28,50 грн./$ до 28,75 грн./$, его предложили Ощадбанк и Кредобанк.

Большинство банков подняли курс продажи в коридор 28,85-28,90 грн./$: Правэкс-Банк, Креди Агриколь Банк, Банк Пивденный, Райффайзен Банк Аваль, Укрсоцбанк, ТАСкомбанк, УкрСиббанк, Альфа-Банк, банк "Аркада", Идея Банк.

Немногие остались на уровне 28,80 грн./$, однако здесь сосредоточилось большинство госбанков: Приватбанк, Укрэксимбанк, Укргазбанк.

Выкупали наличный доллар у населения в рамках 27,97-28,75 грн./$.

Активизировался черный рынок, который до сих пор медленно повышал ценники. 18 января менялы серьезно разошлись и поднимали свои курсы весь день: начался он в рамках 28,67-28,74 грн./$, к полудню достиг 28,68-28,77 грн./$, а затем сделал еще два скачка вверх — к 28,72-28,79 грн./$ и к 28,74-28,81 грн./$.

Банкиры уверены, что межбанковские котировки продолжат идти вверх. По словам Юрия Гриненко, 19 января торговля может начаться в рамках 28,80-28,85 грн./$, а Олег Куринной ждет работу в рамках — 28,70-28,8 грн./$. Их коллеги смотрят еще дальше.

"Завтра и на следующей неделе ожидаем продолжения роста. Возможная цель движение в область 29,0 грн./$, где может начать формироваться локальная вершина, от которой последует коррекционное движение вниз", — заверил начальник управления дилинговых операций Банка Пивденный Олег Ропяк.

В тоже время финансисты обещают сильно не поднимать наличный курс.

"Думаю, что курс в кассах не будет сильно отдаляться от уровней межбанка, будет держаться рядом. Большого ажиотажа на наличном рынке не наблюдается, там ощущается нехватка гривни. Потому нечем раскачивать курс", — резюмировал начальник управления дилинговых операций Райффайзен банка Аваль Юрий Гриненко.

Напомним, в Украине в обороте находятся более 360 миллиардов наличных.