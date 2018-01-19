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Главная » Деньги » В Украине начался первый этап монетизации субсидий

В Украине начался первый этап монетизации субсидий

В Украине начался первый этап монетизации субсидий
Фото: СортавалаFM

Пока - на уровне предприятий, предоставляющих услуги

19.01.18 1304
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19 января вступил в силу приказ Минфина о порядке осуществления монетизации субсидий на уровне предприятий, предоставляющих услуги.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов. 

Речь идет о документе от 04 января 2018 года №1 "О порядке проведения органами Казначейства расчетов, предусмотренных пунктом 81 Порядка финансирования расходов местных бюджетов на осуществление мероприятий по выполнению государственных программ социальной защиты населения за счет субвенций из государственного бюджета, утвержденного постановлением КМУ от 04.03.2002 г. № 256, и взаимодействия участников таких расчетов".

Далее будет осуществляться подготовка системы к внедрению монетизации субсидий на уровне домохозяйств.

Напомним, с 1 января в Украине вводится монетизация субсидий.

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