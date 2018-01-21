Статую Свободы закрыли для посещения

Статую Свободы и Эллис Айленд — закрыли для посещения туристов.
Об этом сообщают мировые СМИ со ссылкой на официальный твиттер музейного комплекса.
Туры и экскурсии станут вновь доступны туристам, как только американские федеральные ведомства, закрытые 20 января, возобновят работу. Тех, кто уже купил билеты, просят обратиться к руководству сайта, чтобы оформить возврат.
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Кроме того, в связи с остановкой работы американского правительства на территории достопримечательностей США, таких как Йеллоустоунский национальный парк и Индепенденс-холл — места подписания Декларации независимости США в штате Пенсильвания, не работают службы, финансируемые из государственного бюджета. Закрыты, например, центры приема туристов и туалеты. Частные гостиницы продолжают работу.
Отметим, Конгресс США не смог принять федеральный бюджет страны до полуночи - срока истечения нынешнего закона о финансировании правительства. В администрации президента США подчеркнули, что демократы "поставили политику выше интересов национальной безопасности, семей военнослужащих, уязвимых детей и возможности служить всем американцам".
Напомним, ООН определила самые популярные страны мира для туризма.