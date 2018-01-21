Падение гривны вызвано уменьшением экспорта в январе и выплатам за границу, – Гройсман

В прошлом году было то же самое, успокаивает премьер-министр

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявляет, что падение курса гривны вызвано уменьшением экспорта в январе и продолжению выплат за границу. Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

"Было падение, он (курс гривны, – ред.) свободно регулируемый же и зависит от того, например, в январе идет уменьшение экспорта из Украины, если идет уменьшение экспорта – меньше валюты поступает в Украину, а есть выплаты, которые мы делаем из Украины", – сказал премьер.

По его словам, по вышеуказанным причинам возникает определенный дисбаланс, из-за которого и падает курс гривны.

"Но когда все начинает работать абсолютно нормально, когда мы начинаем экспортировать, когда баланс начинаем сохранять, то ситуация уменьшается и все остается в пределах прогнозируемых. В прошлом году было то же самое", – сказал Гройсман.

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Ранее сообщалось, что НБУ рассматривает возможность изменения подходов к расчету официального курса гривны к доллару США.