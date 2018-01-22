Организаторы Всемирного экономического форума в Давосе составили рейтинг богачей, которые будут выступать на форуме в 2018 году.
Об этом сообщают мировые СМИ со ссылкой на cityam.com.
Состояние президента Украины оценено в 1,6 миллиарда долларов.
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В рейтинге первое место занял Билл Гейтс (72,5 миллиарда долларов), второе — владелец китайского интернет-гиганта Alibaba Джек Ма (47,2 млрд долл), третье — инвестор Рэй Далио (14,1 млрд долл).
Президент США Дональд Трамп также значится среди богатейших участников форума — у него шестое место и 4,6 миллиарда долларов состояния.
Напомним, Порошенко и Трамп встретятся в Давосе.