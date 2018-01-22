Украине нужны миллиарды на восстановление военной техники из Крыма

Возвращение военной техники из оккупированного Крыма может обойтись Украине в десятки миллиардов гривен.
Об этом сообщил командующий Военно-морскими силами Украины в 2014-2016 годах Сергей Гайдук в эфире "Крым.Реалии".
"Восстановление, модернизация, утилизация - она будет исчисляться в десятки миллиардов... Семьдесят-восемьдесят процентов вооружения, которое находится, и техники, которая находится на кораблях, - или российского, или иностранного производства. Теперь возникает вопрос: готовы ли мы к импортозамещению?", - заявил Гайдук.
Напомним, ранее сообщалось, что Россия объявила о готовности передать Украине военные корабли и авиатехнику из оккупированного Крыма.