Каждая вторая украинская семья обратилась за субсидиями на коммуналку

В течение 2017 года восемь миллионов украинских семей, то есть половина домохозяйств в Украине, обратились за субсидиями. Им выплатили более 55 миллиардов гривен компенсации за коммунальные услуги и сжиженный газ.
Осталось выплатить гражданам около 7 миллиардов гривен, говорится в сюжете программы "Сніданок з "1+1".
По данным аналитико-исследовательского центра "Институт города", в прошлом году задолженность украинцев за коммунальные услуги выросла до 30 миллиардов гривен.
- ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Украине начался первый этап монетизации субсидий.
Напомним, в Украине хотят законом установить минимальную норму потребления газа для субсидии.