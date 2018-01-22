МВФ улучшил прогноз темпов роста мировой экономики на 2018-2019 годы

В Международном валютном фонде заявили, что ожидают роста темпов мировой экономики на 3,9% в 2018 и 2019 годах. Об этом сообщает Радио Свобода.

Согласно отчета от 22 января 2018 года, это на 0,2 процентных пункта выше, чем в прогнозе фонда по октябрь 2017-го.

В МВФ улучшения перспектив для мировой экономики связывают, в частности, частично со снижением налогов в США.

Экономическая активность в Европе и Азии, по данным МВФ, в прошлом году была больше, чем ожидалось, а глобальный рост в 2017 году оценивается на уровне 3,7 процента, что на 0,1 процентных пункта выше прогноза в октябре.

"Пересмотр отражает увеличение темпов роста мировой экономики и ожидаемое влияние недавно принятых изменений налоговой политики США", – говорится в обновленном отчете МВФ "Перспективы развития мировой экономики".

Согласно отчету, 120 экономик, на которые приходится три четверти мировой экономической активности, в прошлом году показали наибольший глобальный рост с 2010 года.

Экономика стран бывшего Советского Союза, так называемой СНГ, включая Украину, в этом году вырастет на 2,2 процента, а в следующем году – на 2,1 процента, заявили в МВФ.

Напомним, правительство прогнозирует, что ВВП Украины в 2018 году будет расти на 3%. Уровень безработицы в Кабмине оценили в 9,1%, ухудшили прогноз инфляции с 7% до 9%.