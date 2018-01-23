За субсидиями в прошлом году обратились 8,2 млн домохозяйств

В прошлом году за субсидиями для возмещения расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг обратилось 8,2 млн домохозяйств, что на 10,3% чем в 2016 году.

Об этом свидетельствуют данные Государственной статистической службы (Госстат).

На домохозяйства в городах приходилось 67,5% таких обращений.

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Вместе с тем, в прошлом году были назначены субсидии 8,8 млн домохозяйств - 107,4% из числа обратившихся, учитывая обратившихся за субсидиями в 2016 году, но которым было субсидия была назначена только в 2017 году.

Из них в городах - 6 млн домохозяйств, в сельской местности - 2,8 млн.

Отмечается, что такой показатель увеличился на 14,7% в сравнении с 2016 годом - до 1,1 млн домохозяйств.

Напомним, в Украине начался первый этап монетизации субсидий.