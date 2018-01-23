Порошенко в прошлом году заработал 336 тысяч грн

И всю направил на благотворительность

Заработная плата президента Украины Петра Порошенко в 2017 году составила 336 тыс. грн, и вся сумма была направлена на благотворительность, сообщается в ответе Администрации президента на информационный запрос агентства "Интерфакс-Украина".

Согласно ответу, вся сумма зарплаты состоит из должностного оклада и на основании поданного заявления была перечислена на благотворительные цели.

Зарплата главе Администрации президента Игорю Райнину была начислена в размере 537 тыс. 775,63 грн. Его первому заместителю Виталию Ковальчуку - в размере 431 тыс. 187,33 грн.

Заместителям главы АП: Константину Елисееву было начислено 498 тыс. 698,24 грн, Ростиславу Павленко 440 тыс. 623,81 грн, Валерию Кондратюку 532 тыс. 816,57 грн, Алексею Филатову 354 тыс. 520,5 грн и Дмитрию Шимкиву 360 тыс. 672,42 грн.

Напомним, Гройсман заявил, что средняя зарплата в этом году будет 10 тыс. грн.