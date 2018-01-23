Минюст хочет через суд взыскать с Роснефти 705 млн грн

Министерство юстиции Украины обратилось в Хозяйственный суд Луганской области с просьбой взыскать с ЧАО "Линик" (Лисичанский НПЗ) 705 млн грн в качестве регресса по проигранному в Европейском суде по правам человека иску компании Агрокомплекс.

Об этом сообщил заместитель министра юстиции Сергей Шкляр на пресс-конференции в Киеве, передает Интерфакс-Украина.

"Иск возник вследствие выполнения решения ЕСПЧ, по которому уже осуществлена выплата 27 млн евро из государственного бюджета. Сейчас сумма иска составляет с учетом процентов 705 млн грн. Этот иск уже подан. Вчера состоялось первое подготовительное заседание по делу, объявлен перерыв до 12 февраля. Нами были поданы ходатайства, в т.ч. по наложению ареста на имущество ответчика… Пока суд не определился с удовлетворением, или отклонением ходатайств", - сказал он.

Собственником Линика является Роснефть.

ЕСПЧ признал в 2011 году компанию Агрокомплекс пострадавшей в судебном процессе за просроченные долги против Лисичанского НПЗ, а через два года постановил выплатить Агрокомплексу 27 млн евро справедливой компенсации, которые и были перечислены в отведенный судом двухлетний срок.

В письменном решении ЕСПЧ отмечалось, что Агрокомплекс проводил с российскими компаниями бартерные операции по обмену украинского пищевого сырья на российскую сырую нефть для дальнейшей продажи готовых нефтепродуктов. Дело касалось процедуры банкротства периода 1996-2004гг, инициированной заявителем против крупнейшего нефтеперерабатывающего завода в Украине в попытке восстановить просроченные задолженности.