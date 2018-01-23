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Главная » Деньги » В Южной Корее запретили анонимные транзакции криптовалют

В Южной Корее запретили анонимные транзакции криптовалют

В Южной Корее запретили анонимные транзакции криптовалют
Фото: flickr.com/photos/tiendientuvn

Иностранным гражданам и несовершеннолетним запретят открывать криптовалютные счета в Южной Корее

23.01.18 46
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Шесть южнокорейских банков со следующей недели начнут открывать новые специальные счета для криптовалют. Используя эти счета, невозможно будет проводить анонимные криптовалютные транзакции. Об этом сообщает агентство Yonhap со ссылкой на вице-председателя Комиссии по финансовому надзору Ким Ен Бома, передает УНИАН.

Вице-председатель отметил, что во вторник, 30 января, когда банки введут данную систему, текущие анонимные счета будут немедленно заблокированы. В свою очередь, органы финансового надзора внимательно проследят за тем, предпринимают ли банки необходимые меры, чтобы остановить транзакции, в случае если криптовалютные обменники откажутся предоставлять данные о пользователях, передает RNS.

"Никто, включая правительство, не гарантирует ценность криптовалют. Учитывая характерную для криптовалют высокую волатильность, пожалуйста, будьте осторожны, когда принимаете решения о вложениях в них", — заявил Ким Ен Бом.

Он также отметил, что открывать криптовалютные счета в Южной Корее запретят иностранным гражданам и несовершеннолетним.

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