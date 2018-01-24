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Главная » Деньги » В Фонде гарантирования подсчитали, сколько банки-банкроты задолжали НБУ

В Фонде гарантирования подсчитали, сколько банки-банкроты задолжали НБУ

В Фонде гарантирования подсчитали, сколько банки-банкроты задолжали НБУ
Фото: flickr / National Bank Of Ukraine

Полностью в течение 2017 года с регулятором рассчитались два банка

24.01.18 63
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Неплатежеспособные банки, которые находятся в управлении Фонда гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ), погасили задолженность по кредитам рефинансирования НБУ в 2017 году на общую сумму 2,08 млрд грн. Об этом говорится в сообщении на сайте Фонда.

Полностью рассчитались с НБУ в течение 2017 года два банка – "Порто-Франко" и Платинум банк.

Фонд напомнил, что одним из основных источников погашения банками задолженности перед НБУ и удовлетворения требований остальных кредиторов является продажа Фондом гарантирования вкладов физических лиц активов ликвидируемых банков.

На начало 2018 года 23 ликвидируемых банка имеют задолженность по выданным кредитам рефинансирования НБУ, общая сумма задолженности составляет 53,7 млрд грн. Наибольшую задолженность на начало года имеет банк "Надра" – 12,1 млрд грн.

Напомним, общий объем задолженности украинских банков перед Национальным банком Украины по выданным кредитам рефинансирования на 1 ноября 2017 года составлял 63,393 млрд грн, что на 0,4% ниже показателя на 1 октября.

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