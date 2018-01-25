За три года Украина должна выплатить кредиторам 16 млрд долларов, - НБУ

На протяжении 2018-2020 годов Украина должна выплатить внешним кредиторам 16 млрд долларов. Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

"В 2018-2020 годах правительство и НБУ должны заплатить по внешним долгам более 16 млрд долларов. По этому, по мнению Национального банка, для сохранения макрофинансовой стабильности Украины критически важным является продолжение сотрудничества с МВФ в рамках на только текущей, но и новой программы", - говорится в сообщении.

В текущем году НБУ ожидает поступление около 2 млрд долларов от МВФ, а также получение правительством кредитов от ЕС и Всемирного банка.

"Это позволит увеличить международные резервы до 20,5 млрд долларов (или 3,7 месяца импорта будущего периода) на конец 2018 года. Однако в 2019 и 2020 годах через пиковые выплаты по внешнему государственному долгу ожидается формирование дефицита сводного платежного баланса и сокращения международных резервов", - проинформировали в НБУ.

Отмечается, что в случае досрочного прекращения программы с МВФ это может грозить ухудшением условий доступа на международные финансовые рынки, что может привести к усилению девальвационных и инфляционных ожиданий, а также к росту вероятности проблем с обслуживанием внешних государственных обязательств в ближайшие годы.

Напомним, министр финансов Александр Данилюк заявил, что Украина может получить очередной транш от Международного валютного фонда до мая.