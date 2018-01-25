Глава Совета НБУ сказал, когда стабилизируется курс гривны

Этому будет способствовать увеличение аграрного экспорта, а также сезонный рост спроса на продукцию металлургии

Курс гривны стабилизируется в марте-апреле этого года. Об этом написал в Facebook глава Совета Национального банка Украины Богдан Данилишин.

Стабилизации курса национальной валюты будет способствовать увеличение аграрного экспорта, а также сезонный рост спроса на продукцию металлургии.

"По мере увеличения объемов экспорта агропродукции (с февраля-марта), при условии сохранения относительно благоприятной конъюнктуры рынка металлургической продукции и сезонного роста спроса на нее (с марта-апреля), ожидается стабилизация курса гривны (возможно сценарий с укреплением курса нацвалюты в конце весны – начале лета) ", – написал Данилишин.

Он также отметил важность продолжения сотрудничества с Международным валютным фондом в рамках программы расширенной макроэкономической помощи, а также необходимость получения кредитования от Европейского Союза.

"Надеюсь, что после встречи президента Украины Петра Порошенко и главы МВФ Кристин Лагард Украина активизирует переговорный процесс с МВФ и следующий транш кредита МВФ Украина сможет получить еще до лета", – отметила глава Совета НБУ.