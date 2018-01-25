По миру с сумой. Зачем Украине новые долги на внешнем рынке

Министр финансов Александр Данилюк сообщил, что в первом полугодии 2018 года Минфин планирует разместить новый выпуск еврооблигаций. Фокус выяснил, какими могут быть условия заимствования и куда пойдут эти деньги

Пока в диалоге между Украиной и международными донорами зависла неловкая пауза, министр финансов Александр Данилюк сообщил прессе о намерениях Минфина снова выйти на внешний рынок заимствований до июля 2018 года. По прогнозам опрошенных Фокусом финансистов, объём новой эмиссии может составить $1,5–2 млрд.

Если Минфину удастся осуществить намеченное, это будет уже второе размещение еврооблигаций в течение 12 месяцев. Ведь в сентябре 2017 года впервые после кризиса 2014–2015 годов Украина уже выпустила 15-летние суверенные евробонды на $3 млрд. Согласно объяснениям Данилюка, вырученные тогда средства планировалось направить на выкуп старых долгов — облигаций с погашением в 2019–2020 годах. Таким образом Минфин планировал растянуть сроки погашения существующего долга и снизить пиковую долговую нагрузку на ближайшие несколько лет.

"У Минфина уже нет другого выхода, кроме пролонгирования долгов, и в прошлом году они это сделали успешно. В 2018-м, я думаю, успех будет менее значительным по объективным причинам: из-за роста ставок ФРС", — комментирует политику Минфина Виталий Шапран, член Украинского общества финансовых аналитиков. Речь идёт об учётной ставке Федеральной резервной системы США, которую в декабре 2017 года повысили на 0,25 процентных пункта, до 1,5%. Изменение этого показателя для глобального рынка капитала обычно не проходит незамеченным.

Кому они нужны

По всей видимости, новые украинские ценные бумаги будут востребованы на рынке. По мнению Сергея Фурсы, специалиста отдела продаж долговых ценных бумаг инвестиционной компании Dragon Capital, спрос на еврооблигации Украины был бы очень высоким, если бы Минфин размещал их сейчас.

Это подтверждает судьба первого посткризисного выпуска евробондов Украины. По словам Дмитрия Чурина, главы аналитического департамента инвестиционной компании Eavex Capital, глобальные инвесторы проявляют интерес к украинским еврооблигациям на вторичном рынке, а доходность бумаг с погашением в 2027 году с сентября 2017-го снизилась с 7,4% до 6,9%.

Объём новой эмиссии может составить $1,5–2 млрд

Это позволяет украинскому Минфину рассчитывать на то, что на его товар снова найдётся покупатель. "Существующие выпуски украинских еврооблигаций находятся в собственности очень широкого круга инвесторов, а некоторые из них имеют по несколько процентов от каждого выпуска. Поэтому спрос на новый выпуск будет как от новых инвесторов, так и от существующих", — прогнозирует Тарас Котович, старший финансовый аналитик группы ICU.

Цена вопроса

Относительно стоимости нового заимствования для Украины мнения экспертов разделились. В частности, Сергей Фурса считает, что при текущих рыночных условиях правительство смогло бы занять на лучших условиях, чем в сентябре. Тогда евробонды удалось разместить под 7,4% годовых.

"Если Минфин решит выпустить 10-летние еврооблигации, то купон по ним может быть установлен на уровне 7% или даже 6,8%", — прогнозирует Дмитрий Чурин. Он считает подобные ставки вполне приемлемыми для Украины, особенно если размещение нового выпуска удастся провести одновременно с выкупом части бондов с погашением в 2021–2022 годах, по которым после реструктуризации еврооблигаций Украины в 2015 году была установлена ставка в 7,75%годовых.Такая операция позволит и уменьшить суммы купонных платежей, и растянуть погашение долга на более длительный срок.

В то же время, по мнению Тараса Котовича, из-за недавнего роста стоимости обязательств США доходность по новым бумагам будет в пределах 7–8%. Подобного мнения придерживается и Виталий Шапран, который считает, что стоимость долга для Украины повыситься на 0,5–1,5 процентных пункта (до 7,9–8,9%).

Неловкая пауза

Пока Минфин замышляет размещение новых евробондов, отношения с международными кредиторами Украины продолжают охлаждаться. Напомним, в конце 2017 года Украина уже потеряла 600 млн евро макрофинансовой помощи от ЕС из-за нежелания выполнять оговоренные ранее требования европейцев. А этот долгосрочный кредит обошёлся бы государству почти в 10 раз дешевле (в 0,75% годовых), чем займы на внешнем рынке капитала.

Финансирование от МВФ так же стоит на паузе, и в экспертной среде всё чаще звучат опасения: очередной транш Украине не удастся получить до конца 2018 года. Одним из камней преткновения во взаимоотношениях с главным кредитором остаётся создание антикоррупционного суда, на котором настаивают в МВФ. В частности, недавно в МВФ раскритиковали президентское видение антикоррупционного суда, изложенное в соответствующем законопроекте. Также в фонде указывают на ряд недостатков в пенсионной реформе.

Выход Украины из программы МВФ приведёт к катастрофическим последствиям для экономики государства, и это не могут не понимать в правительстве

Однако опрошенные Фокусом эксперты исключают, что разговоры Данилюка о размещении евробондов можно считать сигналом о готовящейся приостановке сотрудничества с МВФ. "Выпуск еврооблигаций не стоит рассматривать как альтернативу кредитам МВФ. Деньги фонда получает НБУ для пополнения резервов, тогда как средства от еврооблигаций поступают в госбюджет, в котором на 2018 год предусмотрено $3 млрд заимствований от еврооблигаций", — объясняет Тарас Котович. По его мнению, продолжение программы расширенного финансирования и новый транш могут только поспособствовать достижению более привлекательных условий для размещения еврооблигаций.

Финансисты предупреждают: выход Украины из программы МВФ приведёт к катастрофическим последствиям для экономики государства, и это не могут не понимать в правительстве. "Если фонд уйдёт, повысится вероятность бегства каптала из страны, возрастёт риск девальвации и повторения сценария кризиса 2014–2015 годов", — говорит Виталий Шапран. Собеседник Фокуса считает, что Киеву сейчас важно не столько получать транши, сколько пассивно находиться в программе МВФ и "усиленно" работать над его рекомендациями. По всей видимости, в преддверии выборов в Украине власти так и будут стараться оттянуть претворение в жизнь непопулярных и не выгодных для политической элиты требований главного кредитора и вместе с тем изображать напряжённую работу над их выполнением. На разрыв отношений с МВФ в Украине вряд ли решатся.