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Главная » Деньги » Дорогой ресурс. Будут ли в Украине добывать золото
Дорогой ресурс. Будут ли в Украине добывать золото
Фото: vokrugsveta.ua

Дорогой ресурс. Будут ли в Украине добывать золото

Помимо янтаря, угля и различных руд, в недрах Украины есть и золото. Фокус выяснил, насколько страна им богата и каковы перспективы добычи этого драгоценного металла

Ольга Прядко - 26.01.18 509
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В Государственной службе геологии и недр Украины сообщили, что в Закарпатье посчитали прогнозный ресурс Раховского месторождения золота. Геологи говорят, что радоваться пока рано. Данные просто подтверждают, что в районе есть золото, но это совсем не значит, что его в ближайшее время начнут добывать.

Где копать?

Прогнозный ресурс драгоценного металла в Раховском районе — 2,4 тонны золота. Геологи говорят, что месторождение небольшое и вряд ли будет представлять интерес для инвестора. "2,4 тонны золота — приблизительно 77 тыс. унций, цена которой сейчас около $1350. Виртуальная ценность этого золота — порядка $100 млн", — рассказал Владимир Михайлов, директор Института геологии Киевского национального университета им. Т. Шевченко. Кроме того, не все заявленные 2,4 тонны можно будет добыть. Да и в организацию добычи нужно вложить больше, чем потенциально заработать. Во всём мире внимание инвесторов привлекают средние и крупные месторождения от 25 тонн.

Такие месторождения есть в Украинских Карпатах. Самое крупное из них находится в с. Мужаево Закарпатской области. Его потенциальные запасы — около 55 тонн. До 2006 года добычу драгоценного металла вела госкомпания "Закарпатполиметаллы". Добыть ей удалось около 700 кг золота. Затем ей на смену пришла "Карпатская рудная компания". Сейчас готовится к запуску добычи золота американский инвестор Avellana Gold. Приблизительная сумма инвестиций в проект — $100 млн.

"Запасы можно оценивать хоть в сотни тонн, но нет гарантии, что этот металл когда-нибудь можно будет извлечь с сохранением его экономической стоимости", — комментирует Дмитрий Кащук, исполняющий директор ГО "Наука. Розвідка. Видобування".

Золотая жила

Искать золото на территории Украины начали в 60-х годах прошлого века. Но до добычи дело в большинстве случаев так и не дошло. Чтобы её запустить, нужно выполнить несколько условий. Во-первых, провести масштабные геологоразведочные работы. Последние 15 лет они практически не проводятся из-за отсутствия финансирования со стороны государства.

Прогнозный ресурс драгоценного металла в Раховском районе — 2,4 тонны золота. Месторождение небольшое и вряд ли будет представлять интерес для инвестора

"Это связано с политикой государства, которое давно обрезало ассигнования на такие работы. В последние годы это десятая часть от того, что нужно", — поясняет Михайлов.

Чтобы прогнозные ресурсы перевести в подтверждённые запасы, для начала нужно установить ценность объекта. На это может уйти несколько миллионов долларов. Но выделить их должно государство. Ни один инвестор не придёт на объект без проведённых геологоразведочных работ и утверждённых запасов. Да и инвестиции нужно привлекать на длительный период — минимум на 7 лет. Мало кто готов вкладывать сотни миллионов долларов в довольно непростую отрасль, подверженную постоянным коррупционным скандалам.

"Другие страны обладают не меньшим ресурсным потенциалом, чем Украина, и на государственном уровне активно борются за инвестиционный капитал. Потому что каждый новый реализованный проект — это в среднем $200 млн — $1 млрд инвестиций", — комментирует Кащук.

Не готовы

Закарпатье — не единственный район, где можно найти перспективные месторождения золота. На Украинском щите (Днепропетровская, Одесская, Кировоградская, Полтавская области) есть как минимум 5 объектов, где при условии грамотных геологоразведочных работ можно найти крупные запасы золота.

"В конце 90-х годов поднимался вопрос привлечения российских инвесторов, но они так и не пришли, поскольку сведения о запасах не подтверждены", — вспоминает Владимир Михайлов.

По его словам, в промышленно развитых странах в 90% случаев добычу золота ведёт частный бизнес. Государство выдаёт лицензию на разработку месторождений с подтверждёнными запасами и имеет с этого поступления в бюджет. Правила игры на рынке понятны для инвестора.

"Помимо всего прочего, у нас должно быть законодательство, которое исключило бы возможность обмана инвестора", — добавляет Михайлов, отмечая, что подобные случаи в Украине были.

Не золотом единым

Государство не спешит вкладывать в разведку не только запасов золота, но и других металлов, которые могут быть интересны инвесторам. Эксперты считают, что в ближайшие 5 лет в фокусе внимания тех, кто захочет рискнуть вести добычу полезных ископаемых, Украинские Карпаты. "Месторождения Румынии и Венгрии дают экономикам этих стран сотни миллионов долларов ежегодно. Часть идей связаны с районами Украинского щита, но он не так понятен для иностранных геологов", — добавляет Дмитрий Кащук.

В долгосрочной перспективе интересными для Евросоюза могут быть украинские редкоземельные металлы. К группе этих ископаемых относится около 17 элементов, в том числе скандий, иттрий, лантан и лантаноиды. Эти металлы широко используются в химической и металлургических отраслях и при производстве керамики. Госбалансом запасов полезных ископаемых пока учитываются залежи таких металлов только в двух разведанных месторождениях — Новополтавском и Яструбецком.

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