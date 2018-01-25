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Документ Кабмин опубликовал постановление о повышении зарплат учителям

<span class="label red">Документ</span> Кабмин опубликовал постановление о повышении зарплат учителям
Фото из открытых источников

Должностные оклады педагогических работников с 1 января 2018 года повышаются на 10%

25.01.18 72
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Кабинет министров обнародовал постановление "О повышении оплаты труда педагогических работников". Текст постановления размещен на Правительственном портале.

"Установить, что определенные в дополнении 2 к постановлению Кабинета Министров Украины от 30 августа 2002 г. №1298 "Об оплате труда работников на основе Единой тарифной сетки разрядов и коэффициентов по оплате труда работников учреждений, заведений и организаций отдельных отраслей бюджетной сферы" (Официальный вестник Украины, 2002 г., №36, ст. 1699; 2005 г., №40, ст. 2544; 2017 г., №1, ст. 6) должностные оклады (ставки заработной платы) педагогических работников, оплата труда которых осуществляется за счет образовательной субвенции из государственного бюджета местным бюджетам, повышаются с 1 января 2018 г. на 10 процентов", – говорится в тексте документа.

Также, согласно постановлению, Министерство образования и науки и Министерство финансов по итогам выполнения Государственного бюджета Украины за первое полугодие 2018 года должны рассмотреть вопрос относительно повышения с 1 сентября 2018 года оплаты труда других категорий педагогических и научно-педагогических работников.

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