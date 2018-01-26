Украинские аграрии заработали на экспорте $18 млрд

Больше всего продукции поставляется в страны Азии

По итогам 2017 года экспорт аграрной и пищевой продукции из Украины составил 17,9 млрд долларов, что на 16,3% больше, чем в прошлом году.

Об этом в пятницу, 26 января, сообщает пресс-служба Министерства аграрной политики и продовольствия со ссылкой на замглавы ведомства по вопросам евроинтеграции Ольгу Трофимцеву.

"На сегодня в общем объеме внешней торговли аграрной и пищевой продукцией доля экспорта составляет 79,4%", – отметила заместитель министра.

По словам Трофимцевой, весь внешнеторговый оборот аграрной продукции за прошлый год составил 22,6 млрд долларов. Больше всего украинской продукции экспортируется в страны Азии – 42,6%, Евросоюз – 32,4%, страны Африки – 14,2%, страны СНГ – 7,6%, США – 0,4% и другие страны – 2,8%.

Отмечается, что за 2017 год значительно выросли поставки украинских переработанных и пищевых товаров.

Больше всего аграрии экспортируют зерновые культуры с долей 36,2%, второе место занимают растительные масла – 25,1%, а третье – семена масличных культур – 11,3%.

Напомним, Гройсман считает, что Украине срочно нужен День фермера.