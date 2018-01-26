Глава Совета НБУ раскритиковал повышение учетной ставки

Решение правления Национального банка о резком повышении учетной ставки с 14,5% до 16% не будет способствовать эффективному сдерживанию инфляции, может вызвать противоположный эффект и создать условия для торможения темпов роста ВВП. Об этом глава Совета НБУ Богдан Данилишин написал в Facebook.

"Такое решение (повышение учетной ставки, - ред.) мотивируется усилением рисков инфляции. Однако, в текущих условиях повышение учетной ставки не будет способствовать эффективному сдерживанию инфляции и может создать условия для торможения темпов роста ВВП", - отметил он.

По мнению Данилишина, повышение учетной ставки также будет сопровождаться повышением других ставок, в том числе по депозитным сертификатам, следствием чего станет увеличение процентных расходов НБУ по этим сертификатам и снижение его прибыли, подлежащей перечислению в госбюджет.

"Таким образом, попытки Правления НБУ сдержать инфляцию с помощью очередного повышения учетной ставки может привести к комплексу негативных последствий, среди которых два наиболее значимые: торможение экономического роста из-за снижения спроса на кредиты предприятиями реального сектора экономики; рост потребительских цен через трансляцию повышения затрат на уплату процентов по банковским кредитам в оптовые и розничные цены", – отметил Данилишин.

Напомним, 15 января Национальный банк повысил учетную ставку с 14,5% до 16% в связи с высокой инфляцией, темпы которой значительно превысили прогноз регулятора.