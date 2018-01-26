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Главная » Деньги » В Киеве налоговики насчитали 35 миллионеров

В Киеве налоговики насчитали 35 миллионеров

В Киеве налоговики насчитали 35 миллионеров
Фото: flickr / National Bank Of Ukraine

Речь идет о 2017 году

26.01.18 584
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Главное управление Государственной фискальной службы Киева зафиксировало 35 миллионеров за 2017 год.

Об этом сообщила начальник Главного управления ГФС в Киеве Людмила Демченко в эфире радио "Голос столицы".

"В Киеве 35 деклараций подано миллионерами и 393 декларации - на налоговую скидку, а это из 848 деклараций об имущественном состоянии и доходах с общей суммой задекларированного дохода в более 236 млн гривен. То есть - согласно декларациям, к уплате предстоит  3,8 млн грн налога на доходы физических лиц и 0,6 млн грн военного сбора", - отметила она.

Демченко отметила, что в нормах по декларированию доходов граждан произошли определенные изменения. Первое из них - это изменение формы декларации об имущественном состоянии и доходах (изложено в новой редакции). 

Напомним, с 1 января началась кампания декларирования доходов за 2017 год, которая продлится до 1 мая 2018 года. За этот период лицо, которое получило доход, подлежащий налогообложению, должно подать декларацию.

Как писал "Фокус", стали известны ТОП-10 налогоплательщиков года по версии ГФС.

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