Украина не включала Эстонию в список офшорных стран, – Гройсман

Украина не включала Эстонию в перечень офшорных территорий, она была включена в перечень стран, в которых ставка нераспределенной прибыли составляет 0%, что может использоваться резидентами Украины для размытия налоговой базы и уклонения от уплаты налога на прибыль в Украине. Об этом сказал премьер-министр Украины Владимир Гройсман во время телефонного разговора с премьер-министром Эстонии Юри Ратасом, передает сайт правительства.

"Эстонская сторона была также проинформирована, что НБУ не принимал никаких решений о включении Эстонии в список офшорных территорий", – сказал Гройсман.

Премьер отметил, что действие указанного перечня распространяется исключительно на резидентов Украины, которые подают отчет о контролируемых операциях в налоговые органы Украины, а ГФС в соответствии с поданными отчетами определяет рискованные операции, подлежащие дополнительному контролю, по системе выявления рисков, как это действует в всем мире.

Во избежание возможного недоразумения в проведении расчетов хозяйствующих субъектов, 24 января НБУ направил в украинские банковские учреждения директивное письмо с разъяснением об отсутствии законодательных оснований применять углубленный анализ эстонских компаний.

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Ранее сообщалось, что Юри Ратас на встрече с Владимиром Гройсманом и министром финансов Украины Александром Данилюком в Давосе заявил, что Эстонию необходимо немедленно исключить из списка офшоров.