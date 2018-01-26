Сооснователь Apple избавился от всех своих биткоинов

В свое время Стив Возняк купил биткоины по $700 за монету

Сооснователь Apple Стив Возняк продал все свои биткоины. Об этом он рассказал в ходе конференции Nordic Business Forum в Стокгольме, передает Экономическая правда со ссылкой на Bitsonline.

"Я не хочу быть одним из тех, кто про­сто смот­рит на цифры", – за­явил Воз­няк.

Раньше он рассказывал о том, что купил биткоины из любопытства, еще когда одна монета стоила около $700.

"Это был простой экс­пе­ри­мен­т, я про­бо­вал по­ку­пать и про­да­вать ак­ти­вы. Мне было все равно, что я могу по­те­рять день­ги. Но в итоге я даже непло­хо за­ра­бо­тал", – рас­ска­зал Воз­няк, однако не уточнил сумму полученной прибыли.

Издание отмечает, что сначала Воз­няку даже нравилось безу­ми­е во­круг бит­ко­и­на. Но позже рез­кие скачки цен на­ча­ли вы­зы­вать бес­по­кой­ство, и в де­каб­ре, когда стоимость криптовалюты достигла $20 тыс., он об­на­ли­чил все свои сбережения.

Раньше Возняк неоднократно заявлял о своей заинтересованности в технологии блокчейн.

"Я хотел бы от­пра­вить­ся ку­да-ни­будь, на­при­мер, в Сток­гольм, за­се­лить­ся в го­сти­ни­цу, за ко­то­рую я могу заплатить бит­ко­и­нами, а потом пойти в ре­сто­ран, в котором я тоже смогу рассчитаться биткоинами – и во­об­ще пользоваться в пу­те­ше­ствии толь­ко бит­ко­и­нами", – отмечал он.

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Напомним, после падения биткоина, инвесторы переходят с "электронного золота" на обычное.