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Главная » Деньги » В Японии произошла самая крупная в истории кража криптовалюты

В Японии произошла самая крупная в истории кража криптовалюты

В Японии произошла самая крупная в истории кража криптовалюты
Фото: NIPPON HOSO KYOKAI

Биржа Coincheck пообещала возместить клиентам похищенные средства

28.01.18 446
2000

Одна из крупнейших в Японии бирж цифровых валют Coincheck заявила, что возместит большую часть украденной во время хакерской атаки виртуальной валюты. Об этом сообщает ВВС Украина.

"Coincheck обещает использовать собственные средства для возмещения свыше 46 млрд иен (423 млн долларов) клиентам, которые потеряли свою криптовалюту", – отмечается в сообщении.

Японская компания остановила торги сразу после выявления "несанкционированного доступа" к своей цифровой бирже. Тогда около 260 тыс. клиентов сообщили, что пострадали от кражи.

Украденные деньги Coincheck хранились в "горячем кошельке", который подключен к Интернету.

После обнаружения вмешательства компания заморозила депозиты и возможность снятия средств для всех криптовалют, кроме биткойнов.

Хакерская атака произошла ночью с 26 на 27 января. На бирже Coincheck узнали о ней лишь через восемь с половиной часов. Исполнительный директор биржи Юсуке Оцука сообщил о похищении криптовалюты NEM на сумму около $400 млн.

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