Семьям погибших в кабульском теракте украинцев выделят по 100 тысяч гривен

Правительство решило выделить семьям погибших в теракте в афганском Кабуле украинцев 700 тысяч гривен (около $25 тысяч).
Такое решение Кабмин принял в постановлении от 25 января, передает Правительственный портал.
"Правительство приняло решение о выделении 700 тыс. грн из резервного фонда государственного бюджета для предоставления помощи семьям погибших в результате террористического акта в Кабуле украинцев", — говорится в сообщении.
Кабмин обязал Министерство инфраструктуры, а также Киевскую, Кировоградскую, Луганскую, Николаевскую, Хмельницкую, Черновицкую облгосадминистрации выделить семье каждого погибшего украинца по 100 тыс. грн (около $3,5 тысяч).
Напомним, атаку на кабульский отель могут классифицировать как военное преступление.