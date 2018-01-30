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Главная » Деньги » Родственники жертв малайзийского Боинга выиграли суд против Гиркина, - СМИ
Ситуация на Донбассе

Родственники жертв малайзийского Боинга выиграли суд против Гиркина, - СМИ

Родственники жертв малайзийского Боинга выиграли суд против Гиркина, - СМИ
Фото: УСН-1492

Шанс получить $400 млн компенсации равен нулю

30.01.18 278
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Родственники жертв катастрофы рейса MH17 выиграли дело в американском суде, что дает им право на компенсацию в сотни миллионов долларов США.

Об этом во вторник, 30 января, сообщает нидерландский сайт ZEMBLA.

Иск подан членами семей 25 жертв катастрофы MH17.

Дело возбудили против лидера пророссийских боевиков Игоря Гиркина.

Американский судья вынес вердикт еще 21 декабря 2017 года. Суд постановил, что суммарная компенсация родственникам жертв трагедии составляет 400 миллионов долларов.

Впрочем, шанс получить компенсации равен нулю.

Адвокаты родственников жертв авиакатастрофы намерены арестовать имущество Гиркина, но этого может быть недостаточно.

"Дело не в деньгах, а в справедливости, мы хотим внимания на мировой арене к делу и к тем, кто несет ответственность за эту трагедию", - отметил адвокат родственников.

Напомним, 17 июля 2014 года Боинг-777 авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявший рейс МН17 Амстердам - ​Куала-Лумпур, упал в захваченной Донецкой области - 298 человек погибли. Пассажирский самолет сбили из установки Бук, привезенной боевикам из России. РФ свою причастность отрицает.

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