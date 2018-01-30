В 2017 году уменьшилось количество мошеннических операций с банковскими картами, - НБУ

В 2017 году уменьшилась доля мошеннических операций с платежными картами. Об этом сообщил директор департамента платежных систем и инновационного развития НБУ Александр Яблуновский, передает FinClub.

"В 2017 году доля мошеннических операций по отношению ко всем операциям по картам составила 0,0077%, то есть это 77 грн на 1 млн гривен, потраченных с помощью карточки", - подсчитал Яблуновский.

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Годом ранее эта цифра была близка к 0,01%, что составляет 100 грн на 1 млн гривен.

В то же время средний чек в мошенничестве за год вырос с 1900 гривен до 2100 гривен. Но при этом на 1 млн всех платежных операций приходится лишь 25 мошеннических операций (0,0025%).

По данным киберполиции, одними из наиболее распространенных видов кибермошенничества в сфере электронных платежей и карточных расчетов стали скимминг, вирусное заражение банкоматов, Black-Box атаки и несанкционированное списание средств с помощью онлайн-банкинга.