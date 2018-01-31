Беларусь объяснила "заморозку" военно-технического сотрудничества с Украиной

Военно-техническое сотрудничество (ВТС) между Беларусью и Украиной сокращено из-за статуса Минска как площадки по мирному урегулированию конфликта на Донбассе.

Об этом заявил председатель Государственного военно-промышленного комитета Беларуси Олег Двигалев, передает Интерфакс-Украина.

"С Украиной у нас взаимодействие в этой области сокращено, не реализуется, поскольку мы должны понимать, что Беларусь — это, прежде всего, площадка по урегулированию конфликта. Мы не создадим дополнительных проблем и вопросов", — сказал Двигалев в среду в Минске.

"Нельзя допустить, чтобы военно-техническое сотрудничество могло как-то использоваться не в наших интересах", - заявил он.

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