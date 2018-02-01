Цифровые средства конвертировались злоумышленниками в деньги, которые перечислялись в ОРДЛО

Служба безопасности Украины (СБУ) совместно с Генеральной прокуратурой разоблачили механизм финансирования террористических организаций "ДНР/ЛНР" с помощью конвертации криптовалюты.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

Так, следствие установило, что группа граждан из России и Украины организовала в Киеве и Черкассах так называемые "фермы" по добыче криптовалют.

"Цифровые средства конвертировались злоумышленниками в деньги, которые перечислялись на временно оккупированных террористами территории, в частности на финансирование незаконных вооруженных формирований боевиков. Участники группы также направляли часть денег на поддержку ряда интернет-ресурсов террористов, совершавших антиукраинскую пропаганду", - говорится в сообщении.

Оперативники спецслужбы задокументировали, что часть криптовалюты перечислялась непосредственно из РФ на электронные кошельки украинских сообщников. Сотрудники СБУ установили, что оборудование для производства криптовалюты контрабандой переправлялось в Украину из России.

Отмечается, что во время комплекса следственных действий правоохранители обнаружили оборудование и вещественные доказательства, подтверждающие проведение незаконных операций для финансирования так называемых "ДНР/ЛНР".

Следствие установило личность организатора и в настоящее время определяет его местонахождение.