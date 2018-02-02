Розенко рассказал об очередном повышении минимальной зарплаты

Вице-премьер-министр Украины Павел Розенко заявил, что в 2018 году планируется очередное повышение минимальной заработной платы. Об этом сообщает Укринформ.

"С 1 января минимальная заработная плата выросла до 3723 грн. Следующее повышение – 4100 грн, и я убежден, что оно будет и что это будет именно в 2018 году. Есть инициатива президента Украины, есть обращение к правительству о том, что по результатам первого квартала правительство должно вернуться и рассмотреть возможность увеличения минимальной заработной платы. Повторю, цель одна – показать обществу, что все-таки жизнь в стране меняется, качество и уровень жизни растет", – отметил Розенко.

По его словам, эта идея может быть реализована в 2018 году.

"Поднятие минимальной заработной платы – это правильный шаг, и я полностью поддерживаю инициативу президента и убежден, что мы эту идею реализуем в 2018 году", – добавил Розенко.

Напомним, в Министерстве финансов заявили, что резкое повышение минимальной зарплаты до 4100 гривен сорвет все экономические балансы.