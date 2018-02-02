В третьем квартале 2017 года было подано 729 жалоб

Совет бизнес-омбудсмена в четвертом квартале 2017 года получил 729 жалоб, в то время как за предыдущие три квартала поступило только 909 жалоб. Об этом говорится в отчете бизнес-омбудсмена.

Большая часть жалоб касалась налоговых вопросов. Поток обращений по блокированию налоговых накладных продолжил расти: с 368 против 166.

Среди причин обращений указаны также налоговые проверки и открытие уголовных производств. Жалобы на действия правоохранителей составили 8,5% всех обращений. При этом количество жалоб на действия Нацполиции и Генпрокуратуры увеличилось, а на действия СБУ - уменьшилось.

Совет бизнес-омбудсмена за четвертый квартал открыл 519 расследований, что также стало рекордом за время его работы, а закрыл 429, из которых 64% – с позитивным результатом для жалобщиков.

Источник: boi.org.ua