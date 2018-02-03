Гройсман требует от НКРЭКУ объяснений, почему цены на электричество постоянно растут

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман не поддерживает постоянный рост цен на электроэнергию в стране и призывает Национальную комиссию, осуществляющую регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг, отчитаться о причинах их повышения.



Об этом он сказал в ходе брифинга журналистам, передает ряд СМИ.

"Я не поддерживаю постоянный рост на электроэнергию в стране, в том числе для промышленности. Нам нужно больше информации, аргументов от Национальной комиссии по регулированию. Они должны обосновать, почему они поднимают цены, какая стоимость экспорта в стране, какая стоимость внутри страны, какие они видят цены в будущем", - заявил Гройсман.

Ранее сообщалось, что Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг, приняла решение о повышении с 1 апреля 2018 года тарифов на электроэнергию для ряда облэнерго на 5-11%.

Напомним, с 1 января оптовая рыночная цена на электроэнергию в Украине выросла на 9,5%.