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Главная » Деньги » В Украине самый низкий уровень экономической свободы в Европе

В Украине самый низкий уровень экономической свободы в Европе

В Украине самый низкий уровень экономической свободы в Европе
Фото: Hyser

В общемировом рейтинге наша страна занимает 150 место среди 186 стран

04.02.18 243
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Украина заняла последнее, 44 место в Европе, и 150 место среди 186 стран мира в рейтинге экономической свободы, составленного американским аналитическим центром Heritage Foundation.

Об этом пишет Украинская правда.

Украина набрала 51,9 пункта из 100 возможных. За прошлый год показатель Украины вырос на 3,8 пункта благодаря положительным изменениям 8 из 12 показателей.

Heritage Foundation отмечает необходимость борьбы с коррупцией, развития рынков капитала, приватизации государственных предприятий и совершенствования законодательной базы и верховенства права.

"Общий интерес западных реформ уменьшился, при этом экономическая стагнация продолжается", — говорится в сообщении центра.

В рейтинге учтены 12 свобод - от права собственности до финансовой свободы. Три показателя Украины оценены хуже, чем в прошлом году - право собственности, свобода торговли, целостность управления.

Показатель финансовой свободы остался на прошлогоднем уровне.

Украина находится в группе стран с преимущественно несвободной экономикой. Это четвертая категория в градации групп. Помимо стран с преимущественно несвободной экономикой выделяют страны: со свободной экономикой, преимущественно свободной экономикой, умеренно свободной экономикой и депрессивной экономикой.

Победителем нынешнего рейтинга стал Гонконг (результат — 90,2), далее следуют Сингапур (88,8), Новая Зеландия (84,2), Швейцария (81,7), Австралия (80,9), Ирландия (80,4).

Напомним, в прошлогоднем рейтинге Украина заняла 166 место.

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