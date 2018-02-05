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Главная » Деньги » Украина сопротивляется реформам, - ЕБРР
Украина сопротивляется реформам, - ЕБРР
Франсис Малиж / Фото: Слово и дело

Украина сопротивляется реформам, - ЕБРР

Если ничего не изменится, Киеву будет тяжело получить финансирование от международных организаций

05.02.18 715
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Украина существенно отстала в графике программы финансирования МВФ, в частности из-за того, что оказывает сопротивление некоторым реформам. Об этом заявил управляющий директор Европейского банка реконструкции и развития в странах Восточной Европы и Кавказа Франсис Малиж в интервью РБК-Украина.

Он отметил, что для дальнейшего финансирования Украине нужно выйти на международный рынок капитала, для чего надо продолжать реформы.

При этом, по его словам, МВФ сейчас существенно задерживает предоставления стране следующего транша финансирования. Ведь, согласно графику, Украина сейчас уже должна получить 12-й транш.

"Но по факту мы видим, что страна получила лишь четвертый транш и не особо обсуждает получения пятого транша. То есть, Украина уже сейчас опаздывает", - отметил Малиж.

Он пояснил, что каждый транш МВФ страна получает после того, как будет реализован пакет тех или иных реформ в различных сферах.

В частности, осенью прошлого года Верховная Рада приняла закон о приватизации и пенсионную реформу, что является положительными факторами.

Несмотря на это, согласно требованиям МВФ, Украина должна решить проблему с урегулированием методики расчета цены на газ для населения и созданием Антикоррупционного суда.

"Внутреннее сопротивление этим реформам в Украине остается значительным. Я опасаюсь, что если оно будет продолжаться, Украине сложно будет привлекать финансирование по линии международных финансовых организаций", - подытожил Малиж.

Напомним, В МВФ пока не планируют присылать миссию в Украину.

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