Минфин не платит акционерам МММ, - заявление ведомства

Министерство финансов Украины предупреждает о мошенничестве с компенсацией за участие в акционерном обществе МММ.

Об этом сообщила пресс-служба министерства.

"В последнее время в Минфин поступают сообщения о том, что от имени Министерства осуществляются звонки гражданам и предлагается компенсация за участие в МММ", - говорится в сообщении.

По данным органа, мошенники звонят из Киева под разными именами и говорят, что по решению суда Минфин сейчас выплачивает соответствующую "компенсацию". Далее сообщают, куда следует приехать, чтобы восстановить квитанции, и какой "налог" для этого необходимо оплатить.

Минфин отмечает, что акционерное общество самостоятельно отвечает по своим обязательствам.

"Государство не брало на себя обязательств по осуществлению любых выплат акционерам МММ, информация об осуществлении указанных выплат Минфином является неправдивой", - добавили в министерстве.

С целью предотвращения мошенничества, в случае поступления в адрес бывших акционеров МММ соответствующих звонков, министерство советует обращаться в правоохранительные органы.

Напомним, Вашингтон поможет Киеву в финансовых расследованиях.