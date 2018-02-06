Кабмин против Нацбанка. Как новая учётная ставка НБУ повлияет на экономику Украины

К чему ведёт отсутствие согласованности между Кабмином и НБУ и что будет с банками, кредитами и депозитами после того, как Нацбанк "закрутил гайки"

Одним из неприятных экономических сюрпризов 2017 года стала инфляция, которая достигла 13,7%. Рост цен заметно превысил как ожидания Национального банка Украины, так и прогнозы западных партнёров. Удержать инфляцию в установленных рамках (8% ± 2 процентных пункта — п. п.) регулятору, в частности, помешал инициированный правительством пересмотр соцстандартов. Двукратное повышение минимальной зарплаты до 3200 с 1 января 2017 года прибавило к уровню инфляции около 2–2,5 п. п., а так называемое осовременивание пенсий с 1 октября 2017-го — ещё около 0,5 п. п.

По всей видимости, в 2018 году сохранится похожая тенденция. С 1 января минималку вновь подняли до 3723 грн и до конца года не исключено её дальнейшее повышение до 4100 грн. "Так как 2018 год предвыборный, существуют опасения, что правительство будет активно увеличивать соцвыплаты, минимальную зарплату и пенсии, что негативно скажется на показателе инфляции", — говорит Елена Коробкова, исполнительный директор Независимой ассоциации банков Украины (НАБУ). Также собеседница Фокуса указывает на замедление реформ в стране и задержку с получением следующего транша МВФ, что также создаёт риски для финансовой стабильности и негативно сказывается на инфляционных ожиданиях.

Ситуация на валютном рынке в январе 2018-го также оставляла желать лучшего. В частности из-за того, что накануне нового года в экономику влили огромный объём средств из госбюджета, национальная валюта зашаталась. К 23 января курс гривны достиг 28,87 USD/UAH, что стало наихудшим показателем после провального февраля 2015 года.

Чтобы потушить разгорающийся пожар, в НБУ приняли неожиданное решение о повышении учётной ставки до 16% с 26 января 2017 года. Напомним, этот показатель определяет стоимость кредитов, которые Нацбанк предоставляет коммерческим банкам. Изменение учётной ставки, как правило, влечёт за собой коррекцию ставок по банковским продуктам. На повышение учётной ставки центробанки обычно решаются ради обуздания инфляции.

Чтобы потушить пожар, в НБУ приняли неожиданное решение о повышении учётной ставки до 16% с 26 января 2017 года

"Перед заседанием правления НБУ наиболее вероятный сценарий предусматривал, что регулятор после недавнего повышения учётной ставки до 14,5% оставит её на неизменном уровне. Так как по итогам 2017 года уровень инфляции не превысил 14%, предполагалось, что НБУ удержится от пересмотра учётной ставки после нескольких предыдущих решений о её повышении", — говорит Роман Лепак, директор департамента организации, стратегии и корпоративного управления "КРЕДОБАНК". По его мнению, установление ставки в 16% свидетельствует, что НБУ стал ещё более пессимистично оценивать прогнозную инфляционную динамику в первом квартале 2018 года.

Обмен любезностями

Повышение учётной ставки также можно расценивать как сигнал правительству и провластным депутатам. Таким решением Нацбанк демонстрирует свою независимость и указывает на то, что с регулятором финансового рынка нужно считаться. "В Украине, если рассматривать только внутренние факторы, именно правительство остаётся эпицентром инфляции и инфляционных решений. А после повышения ставки НБУ стало ясно, что просто так плодить госрасходы и всем всё обещать на 2018 год у Кабмина уже не выйдет — это будет автоматически увеличивать стоимость денег для банков", — объясняет член Украинского общества финансовых аналитиков Виталий Шапран.

Судя по всему, в правительстве сигнал НБУ услышали. "Нам нужно снижать учётную ставку по кредитам, потому что они должны быть доступными для экономики. Это вопрос к Национальному банку", — заявил премьер Владимир Гройсман на заседании Кабмина 31 января. Если после подобного сотрясания воздуха власть поддастся соблазну показательно навести в НБУ порядок, ситуация только усугубиться. "Конфликт и препирательства сторон приведут к негативному сценарию. Ведь у нас достаточно внешних рисков, чтобы тратить ресурсы на межведомственные споры с элементами замеров, кто из чиновников круче", — предупреждает Виталий Шапран.

Вместе с тем собеседники Фокуса считают риски реального вмешательства правительства в политику НБУ минимальными. Как напоминает Роман Лепак, гарантии институциональной независимости Нацбанка предусмотрены законодательством, и, кроме того, очень внимательно отслеживаются МВФ и другими донорами Украины. Поэтому дальше критических замечаний со стороны правительства дело вряд ли дойдёт.

Единственным выходом из ситуации представляется устранение конфронтации и консолидация усилий между правительством и Нацбанком. "НБУ должен быть независим, но если правительство будет активно помогать регулятору в достижении целевой инфляции своими инструментами — сглаживанием бюджетных выплат в течение года или более плавным повышением соцстандартов, то Нацбанк сможет быстрее вернуться к смягчению монетарной политики", — заключает Елена Коробкова.

Узда для экономики

Кабмин поднимает соцстандарты и раскручивает инфляцию. Нацбанк повышает учётную ставку, чтобы обуздать инфляцию. Премьер призывает НБУ снизить учётную ставку, чтобы сделать кредиты доступными

Позитивный эффект от повышения учётной ставки первым почувствовал валютный рынок. После обнародования решения НБУ курс нацвалюты уже укрепился почти на одну гривну — до 27,88 UAH/USD. Как отмечает Коробкова, ужесточение монетарной политики способствует укреплению гривны, снижению потребительского спроса и замедлению темпов роста потребительских цен, и в то же время охлаждает экономическую активность и тормозит экономический рост. С этим приходится мириться как с меньшим злом, чтобы инфляция вновь не вышла из-под контроля.

Для быстрого восстановления докризисных показателей украинская экономика должна расти на 6–8% в год. В 2017 году ВВП Украины увеличился на 2%. В 2018-м, в соответствии с большинством прогнозов, экономика вырастет на 3%, что заметно меньше ожидаемого роста глобальной экономики. Это означает, что доля Украины в мировом ВВП продолжит снижаться, а наш внутренний рынок ещё более потеряет привлекательность для международного бизнеса. Поэтому, чтобы страна не погрузилась в глубокую стагнацию, Кабмину и НБУ всё же придётся координировать политику.

Однако, даже если правительство не посчитает нужным вырабатывать общую стратегию с регулятором финансового рынка, который будет держать на текущем уровне или далее повышать учётную ставку, пространство для маневра у Кабмина будет ограниченным. "Подняв учётную ставку, Нацбанк фактически дал сигнал для повышения остальных ставок в экономике, в первую очередь — по облигациям внутреннего займа (ОВГЗ). Правительству будет тяжелее привлекать деньги на внутреннем рынке, так как платить за них придётся дороже, что несколько уменьшит возможности Кабмина резко увеличивать социальные выплаты", — объясняет Михаил Демкив, аналитик банковского сектора группы ICU.

В банках всё спокойно

После повышения учётной ставки в СМИ сразу же заговорили о росте ставок по депозитам и кредитам. Однако ужесточение монетарной политики НБУ отнюдь не означает автоматического их повышения. Как объяснил Фокусу Михаил Демкив, учётная ставка НБУ не оказывает прямого влияния на стоимость депозитов банков, так как они выставляют её самостоятельно, отталкиваясь от своих потребностей. Вместе с тем собеседник Фокуса ожидает некоторого повышения давления на депозитные ставки в сторону их увеличения.

Корректировка стоимости депозитов физлиц, по всей видимости, будет точечной. "Действия каждого банка в направлении процентной политики зависят от стратегии развития банка, потребности в ресурсах в конкретный момент, позиции банка на рынке, его репутации, надёжности и т. п. Поэтому мы допускаем, что на последнее изменение учётной ставки НБУ реакция рынка будет, но она коснётся не всех банков", — говорит Никита Малясов, начальник отдела депозитов ПУМБ.

Для быстрого восстановления докризисных показателей украинская экономика должна расти на 6–8% в год

Как ни парадоксально, по состоянию на 31 января средние ставки по долгосрочным депозитам физлиц составляли 14,3% годовых, что ниже учётной ставки НБУ почти на 2 п. п. По оценкам Романа Лепака из Кредобанка, временной лаг, с которым изменение учётной ставки отразится на уровне ставок по розничным депозитам, составит около 2–4 недель. По мнению собеседника Фокуса, до конца февраля вклады граждан на 3–6 месяцев подорожают на 0,2–0,4 п. п. То есть, даже с учётом возможного подорожания, депозиты физлиц будут обходиться банкам дешевле рефинансирования НБУ.

"Скорее всего, будут меняться ставки только по депозитам на 3 месяца. Изменения могут быть в диапазоне 0,5- 2 п.п. В результате ставки по депозитам на 3 месяца будут выше, чем по годовым вкладам", – считает Ярослав Кабин, директор департамента казначейства Идея Банка. По его информации, в Идея Банке не планируют повышать ставки по депозитам в среднесрочной перспективе, так как во втором-третьем квартале 2018-го ожидают, что Нацбанк выйдет на планируемый уровень инфляции и перейдёт к более низкой учётной ставке.

Большинство опрошенных экспертов сошлись во мнении, что кредиты для бизнеса и граждан также особо не подорожают. Как отмечает Роман Лепак, кредитные ставки по потребительским кредитам, которые сейчас формируют основной объём кредитования в рознице, превышают учётную ставку в разы, а в корпоративном кредитовании ограничительным фактором для повышения ставок будет дефицит качественных заёмщиков и растущая конкуренция за них между банками. Поэтому по оценкам Кредо Банка, средняя процентная ставка по корпоративным кредитам возрастёт не более чем на 0,4–0,6 п. п. Сейчас средняя стоимость кредитов юрлиц составляет 15,7%.

Да и в целом отнюдь не высокая учётная ставка НБУ сегодня определяет дороговизну и недоступность кредитов для бизнеса. "Финучреждениям с иностранным капиталом депозитная база физлиц за 9 месяцев 2017 года обошлась всего в 2–3,5%, и они могли бы выдавать кредиты в гривнах под 5–10% годовых если бы у нас не было больших страновых рисков и правильно бы работали суды", — говорит Виталий Шапран. По его наблюдениям на рынке даже появился класс банков, которые держат эффективную ставку по кредитам ниже учётной. Банкам это интересно потому, что дешёвые кредиты привлекают клиентов, которые приносят доходы, пользуясь другими услугами. А вот кто, по мнению Шапрана, действительно пострадает, так это госбанки, у которых для крупных клиентов из госсектора в депозитных договорах забита учётная ставка НБУ.