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Главная » Деньги » Киев выплатил МВФ $375 млн

Киев выплатил МВФ $375 млн

Киев выплатил МВФ $375 млн
Фото: пресс-служба президента Украины

Всего за два дня Фонд получит от Украины более $450 млн 

05.02.18 419
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Украина перечислила Международному валютному фонду очередной платеж по основной сумме кредита в рамках программы stand-by 2014 года на 375 млн долларов.

Об этом в понедельник, 5 февраля, сообщает УНИАН со ссылкой на пресс-службу Нацбанка Украины.

Отмечается, что уже завтра, 6 февраля, Украина оплатит в пользу МВФ еще 87 млн долларов в качестве процентов по программе stand-by 2014 года и по реализуемой в настоящее время программе расширенного финансирования EFF.

Напомним, Украину ждут рекордные выплаты кредиторам.

 
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