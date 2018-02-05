Киев выплатил МВФ $375 млн

Украина перечислила Международному валютному фонду очередной платеж по основной сумме кредита в рамках программы stand-by 2014 года на 375 млн долларов.
Об этом в понедельник, 5 февраля, сообщает УНИАН со ссылкой на пресс-службу Нацбанка Украины.
Отмечается, что уже завтра, 6 февраля, Украина оплатит в пользу МВФ еще 87 млн долларов в качестве процентов по программе stand-by 2014 года и по реализуемой в настоящее время программе расширенного финансирования EFF.
Напомним, Украину ждут рекордные выплаты кредиторам.